BTG contrata seis executivos do Credit Suisse

As contratações incluem Marco Gonçalves, um diretor de fusões e aquisições do Credit Suisse no Brasil, e acontecem cerca de um mês após Esteves ter concluído a compra do Banco Pactual, do UBS, por 2,5 bilhões de dólares.

O BTG também contratou Joffre Salies, diretor encarregado da área de companhias de saúde e transportes, e quatro outros executivos, informou o Credit Suisse. O BTG não comentou as contratações.

O Credit Suisse informou que os outros funcionários que foram para o BTG são Bruno Amaral, um vice-presidente, e os analistas Guilherme Menge, Bruno Prellwitz e André Quaresma.

Esteves lançou o BTG no ano passado, depois de ter deixado a presidência do UBS para América Latina em junho.

(Por Elzio Barreto)