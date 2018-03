BTG e Caixa negociam ramo de seguros do Banco Pan, dizem fontes

BTG e Caixa estão considerando comprar a unidade do Banco Pan no qual são sócios, disseram as fontes, que pediram anonimato porque o negócio está em andamento. A primeira fonte observou que o BTG planeja fundir seguradora do Pan em sua própria divisão.

A Caixa também está estudando uma parceria mais ampla com BTG Pactual no ramo de seguros, as fontes acrescentaram, embora até agora os termos não tenham sido decididos.

O banco Pan poderia usar os recursos da venda de sua seguradora, algo em torno de 600 milhões de reais, para dar sustentação ao seu negócio.

O BTG Pactual iniciou suas operações de seguros no ano passado, com foco em produtos como garantias de cumprimento de projetos de engenharia e petróleo e responsabilidade civil de obras de construção. Para a Caixa, pode ser a oportunidade de o banco diminuir a diferença que tem em relação aos principais bancos comerciais do país no ramo de seguros.

BTG e Caixa também estão concluindo os termos de uma injeção de capital de 1,5 bilhão reais no Banco Pan, como parte dos esforços para ajudá-lo a retornar à lucratividade, as fontes disseram. Tanto os negócios em seguros como a capitalização do Pan "andam de mãos dadas", e podem ser anunciados de forma conjunta, disse a primeira fonte.

O Banco Pan é 34 por cento detido pelo BTG Pactual enquanto Caixa tem uma fatia de 37 por cento.

Consultados, BTG Pactual, Caixa Econômica Federal e Banco Pan disseram por meio de suas assessorias de imprensa que não comentariam o assunto.

A possível venda da unidade de seguros PanAmericano ao BTG Pactual foi divulgada pelo jornal "O Estado de S.Paulo" nesta sexta-feira.