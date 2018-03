BTG Pactual tem lucro líquido de R$832 mi no 1º trimestre

O maior banco de investimentos da América Latina anunciou nesta terça-feira que teve lucro líquido de 832 milhões de reais no período, alta de 35,9 por cento ante igual etapa de 2013. A previsão média de três analistas ouvidos pela Reuters apontou 797 milhões de reais para o lucro recorrente.

As receitas totais do grupo liderado por André Esteves cresceram apenas 0,7 por cento no comparativo anual e caíram 5,2 por cento ante o trimestre imediatamente anterior, a 1,706 bilhão de reais, refletindo a frágil atividade do mercado de capitais brasileiro e o mau desempenho dos investimentos com recursos do próprio grupo.

As receitas com a área de banco de investimentos, por exemplo, caíram 32 por cento em 12 meses, a 70 milhões de reais, embora tenham crescido 41 por cento na base sequencial.

Já as receitas com gestão de recursos somaram 350 milhões de reais, subindo 38 por cento no ano a ano, mas recuando 27 por cento ante o quarto trimestre de 2013. O destaque positivo foram as receitas da tesouraria, com avanços de 30 e 158 por cento nas comparações anual e trimestral, respectivamente, a 874 milhões de reais.

Por outro lado, o grupo reduziu em 26,5 por cento suas despesas operacionais sobre a trimestre anterior (queda anual de 2,4 por cento), a 647 milhões de reais, graças a uma redução de mais de 40 por cento nos desembolsos com remuneração variável aos seus executivos.

Além disso, a carteira de crédito cresceu 6,7 por cento no comparativo anual, 39,44 bilhões de reais.

Assim, o BTG conseguiu elevar sua rentabilidade anualizada sobre o patrimônio, que foi a 20,2 por cento, ante 19,3 por cento no trimestre anterior e 16,9 por cento um ano antes.

(Por Aluísio Alves e Guillermo Parra-Bernal; edição Juliana Schincariol e Luciana Bruno)