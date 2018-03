BTP inicia obras na Perimetral no Porto de Santos A Brasil Terminal Portuário desviou o trânsito em um primeiro trecho da Avenida Engenheiro Augusto Barata, conhecida como Retão da Alemoa, para dar início na semana que vem a obras de repavimentação de 1.000 metros da via de Santos. O retão faz parte do complexo da Avenida Perimetral que dá acesso aos terminais da margem direita do Porto de Santos. A obra total custará à BTP R$ 8,8 milhões.