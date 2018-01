Bug no Excel faz programa errar conta de matemática

A versão 2007 do software de planilha eletrônica Microsoft Excel vai precisar reaprender algumas das contas que usa para criar tabelas. Veja também: IBM oferece software gratuito de edição de texto Blog do Renato Cruz - O PowerPoint do Google Num post do seu blog, o funcionário da Microsoft David Gainer diz que quando usuários tentam multiplicar dois números no Excel 2007 cujo resultado é 65.535, o programa informaria o resultado incorreto como sendo 100.000. Gainer afirma que o Excel se confunde ao multiplicar 77,1 por 850, 10,2 por 6.425 e 20,4 por 3.212,5. Mas o programa parece estar apto a fazer a conta 4 vezes 16.383,75. Todos essas contas tem o número 65.535 como resultado. "Testes mostraram um fenômeno similar com o número 65.536", escreveu o funcionário da Microsoft na terça-feira, 25. Ele diz que o software na verdade consegue fazer a conta, mas falha ao exibir o resultado na tela. Segundo Gaines, o bug é limitado a seis números, de 65.534,99999999995 a 65.535 e de 65.535,99999999995 a 65.536. A Microsoft está trabalhando para consertar o bug, afirma o funcionário.