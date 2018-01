Bulgária luta contra danos causados pelas chuvas e começa a contar prejuízos As chuvas torrenciais que varreram a Bulgária nesta semana causaram a morte de 12 pessoas, destruíram uma parte da cidade de Varna, no Mar Negro, e atingiram fortemente a agricultura e o turismo, disseram autoridades neste sábado. O governo ainda precisa calcular todos os danos causados depois que os rios transbordaram no centro e no leste da Bulgária, forçando a retirada de muitas pessoas de suas casas, mas considera pedir ajuda à União Europeia. Neste sábado, mais de mil voluntários e membros de equipes de resgate lutam para tirar a lama e os escombros causados por uma enchente nos subúrbios de Varna, que causou a morte de 11 pessoas, incluindo duas crianças. A chefe de missões de ajuda da UE, Kristalina Georgieva, chegou em Varna neste sábado e disse a repórteres que a Bulgária precisa produzir um plano de ação rapidamente para evitar efeitos negativos na temporada de férias que está chegando. Houve chuvas torrenciais pelo segundo dia seguido na região de Dobrich, onde uma morte foi reportada. Autoridades do Exército e bombeiros retiraram 950 turistas de dois hotéis no resort de Albena, no Mar Negro, e mais 200 de vilarejos da região na sexta-feira, disse a polícia. Até mil turistas romenos estão em Albena, afirmou o Ministério das Relações Exteriores romeno neste sábado. O resort também é popular entre russos, ucranianos, bielo-russos e alemães. "Há vários efeitos negativos para a economia. Além do dano direto às pessoas, há algumas obras de infraestrutura que precisarão ser restauradas", afirmou a vice-primeira-ministra, Daniela Bobeva, à rádio Darik. "Há prejuízos à colheita, especialmente na região de Dobrich, que possivelmente causarão sérios problemas para a economia." Ela afirmou que os danos às praias do Mar Negro devem causar uma queda no número de turistas que visitam o país. O setor é responsável por cerca de 10 por cento do PIB (Produto Interno Bruto) búlgaro.