Bumbo da capa de Sgt. Pepper's é leiloado por US$ 1 mi

O bumbo que estampa a capa do álbum Sgt Pepper's Lonely Hearts, dos Beatles, foi leiloada na quinta-feira em Londres por US$ 1 milhão, quase quatro vezes a estimativa inicial. Um leilão realizado na Christie's, que vendeu objetos pertencentes a astros do rock e da música pop, ainda faturou US$ 832 mil pela letra de John Lennon para a música Give Peace a Chance. Entre os souvenirs leiloados estava um par de óculos de sol usados por Lennon na capa do single Mind Games, vendido por US$ 79 mil. Gravações de Jimi Hendrix se apresentando no festival de música de Woburn, em julho de 1968, foram arrematadas por US$ 95 mil, um amplificador Marshall usado por ele em um show arrecadou US$ 50 mil e um par de calças listradas brilhantes do cantor ainda foi vendido por US$ 49 mil. Entre os itens leiloados também estava uma guitarra Gibson, que pertenceu a Pete Townshen do The Who, vendida por US$ 64 mil. A coleção inteira, que incluía fotos jamais vistas em público e objetos pertencentes a outras estrelas como Ella Fitzgerald e Madonna, faturou mais de US$ 2,9 milhões.