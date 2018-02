Burberry se move para proteger icônico padrão xadrez na China

A China é um dos principais mercados da Burberry, com a região da Ásia-Pacífico responsável por 37 por cento das receitas em 2013. No entanto, uma desaceleração econômica no país e uma campanha anti-luxo atingiram as vendas de produtos de alto padrão.

A agência chinesa de registro de marcas disse recentemente que iria retirar a proteção para o xadrez da Burberry em artigos de couro, ressalvando que a alteração não entraria em vigor até o recurso da companhia ser analisado.

O cancelamento da proteção de marca, que de outra forma valeria até 2020, aconteceu porque a Burberry não fez uso de seu padrão na China por três anos, segundo informações no site da agência.

"A Burberry sempre toma as mais fortes ações possíveis contra aqueles que usam suas marcas registradas ilegalmente ... Estamos confiantes de que nosso recurso será bem sucedido", disse a companhia.

Se mantida, a decisão abrirá o caminho para as rivais locais fazerem uso do padrão de assinatura da Burberry, embora o impacto possa passar despercebido por causa de imitações já disponíveis de maneira generalizada no mercado negro da China.

(Por Adam Jourdan)