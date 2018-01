Busca é destaque do eficiente Google Reader O Google Reader é uma das melhores opções para os internautas de primeira viagem que desejam embarcar no mundo dos feeds RSS. Como é costume entre os serviços da gigante de Mountain View, ele oferece uma interface simples e intuitiva, o que torna a adesão ao sistema bastante fácil e tranquila, sem traumas. Não é preciso instalar nada na máquina. Além disso, é possível acessar seu Google Reader de qualquer computador conectado à rede. Para ficar bem informado pela internet, basta criar uma conta no Gmail, acessar o Google Reader, cadastrar os seus feeds e pronto. As informações relevantes para você chegarão automaticamente. Assim como no e-mail, os novos posts dos feeds assinados são destacados na tela, em negrito. Ele permite ainda a visualização das informações em formato de lista ou expandido (mostrando apenas o título ou todo o conteúdo do feed, respectivamente). Muitos sites não permitem a visualização integral das notícias via RSS, portanto, para a informação completa, clique no título e ela aparecerá em uma nova página ou aba – é você quem determina. Para os usuários mais avançados, a utilização do Google Reader no Firefox integrado ao add-on (aplicativo) Read it Later torna tudo ainda mais fácil. Se você não puder ler uma notícia na hora em que estiver checando o seu agregador, basta marcá-la para ler depois. Entre as funções originais do site, o avançado e eficiente sistema de busca, o interessante compartilhamento de notícias com outros usuários e a possibilidade de colocar tags em cada notícia ou marcá-la com estrelas são os destaques. O Reader é um ótimo agregador de feeds, mas, diferentemente do Netvibes, não permite a personalização visual, o que pode desagradar a alguns usuários, e nem oferece serviços adicionais, como calendário, bloco de notas, etc. B.G. e F.S.