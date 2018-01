Busca por comércio eletrônico no Brasil bate recorde em dezembro A procura por comércio eletrônico no Brasil ultrapassou a barreira dos 12 milhões de internautas residenciais pela primeira vez em dezembro, segundo dados do Ibope/NetRatings divulgados nesta quinta-feira. Pesquisa revelada pela instituição, que iniciou suas medições no Brasil em 2000, mostra que 12,2 milhões dos internautas brasileiros fizeram buscas relacionadas ao comércio online no mês passado, fazendo com que essa categoria ganhasse alcance de 57 por cento dos usuários. "O crescimento do alcance indica que o 'Comércio Eletrônico' cresce mais que a própria Internet, que por sua vez apresenta índices inéditos de aumento em sua base de internautas", afirmou em nota o gerente de análise do Ibope/NetRatings, Alexandre Magalhães. "São números excelentes, que devem corresponder a números recordes também no número de transações e valores transacionados no período de festas", acrescentou. De acordo com o estudo, o número de internautas residenciais ativos em dezembro foi de 21,4 milhões de indivíduos, 0,7 por cento a menos que em novembro mas 48,4 por cento maior ante mesmo período de 2006. Considerando todos os ambientes de acesso --como trabalho, residência, escola etc.--, o levantamento do Ibope/NetRatings continua apontando que há 39 milhões de pessoas, com 16 anos ou mais, com acesso à Internet no país. (Reportagem de Rodolfo Barbosa; Edição de Cesar Bianconi)