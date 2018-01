Busca por informações sobrecarrega internet e redes de telefonia Ao longo do dia de hoje, a grande São Paulo viveu, na internet e nos sistemas de telefonia, um reflexo do medo provocado pelos ataques às bases policiais nos últimos dias. As operadoras de telefonia fixa e celular ainda não têm números fechados para estimar o aumento no volume de chamadas, mas é consenso entre todas que a busca por informações e a troca de telefonemas entre os usuários causaram lentidão e até indisponibilidade do serviço em várias regiões da cidade. Pessoas em busca de notícias ligavam insistentemente para saber se tudo estava bem com amigos e parentes. Nas redes de telefonia celular, houve horários e regiões com maior densidade de usuários simultâneos, o que impediu fazer e receber ligações. A busca por informações também teve reflexos na internet, para onde convergiram as pessoas em busca de mais detalhes sobre os acontecimentos na cidade e também como forma de checar os inúmeros boatos de ataques que se espalharam rapidamente por redes de mensagens instantâneas e por e-mail. "Por enquanto é praticamente impossível precisar o aumento no tráfego da internet ou nas redes telefônicas, mas um sinal claro disso foi a lentidão nos portais, motivado pelo número maior de visitas e pela lentidão no envio e recebimento do correio eletrônico, com vários boatos e desmentidos sendo divulgados freneticamente", disse Marcelo Coutinho, diretor executivo do Ibope Inteligência. Segundo ele, em situações de medo, é comum que os boatos cresçam de forma desordenada e as modernas tecnologias de comunicação, aliadas à reação de medo frente a uma experiência com violência urbana de proporções nunca vistas na cidade criaram um ambiente que amplificou muitos relatos. "Ao longo do dia, tivemos até comentários do comando da Polícia Militar solicitando à população que não divulgasse mais os boatos", afirma Coutinho. Só no portal do Estadão, o número de usuários diários que chega a 400 mil deve chegar a mais de 2 milhões, segundo estimativas parciais. Em alguns momentos, o número de acessos chegou a ser cinco vezes maior do que o normal.