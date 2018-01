Buscador brasileiro fará parte de evento de TI na Hungria Falar de buscadores é sinônimo de Google, Yahoo e MSN, certo? Embora os gigantes da internet sejam os primeiros exemplos que vêm à cabeça da esmagadora maioria dos internautas, a verdade é que as tecnologias de busca ainda engatinham quando o assunto é encontrar as agulhas no imenso palheiro da Web. E é justamente em busca de novas formas de esquadrinhar o conteúdo do mundo digital que surgem empresas com novas técnicas e algoritmos de pesquisa, inclusive no Brasil, que já teve até um caso conhecido: o da Akwan, comprada em 2005 pelo Google numa transação estimada em US$ 25 milhões, e que fez da companhia um centro de desenvolvimento da gigante de buscas na América Latina. É seguindo estes passos que a catarinense WBSA está desenvolvendo uma nova ferramenta, o Ontoweb. Pensada inicialmente como uma ferramenta de busca focada em iniciativas de governo eletrônico, a ferramenta usa a tecnologia de busca Kmai e faz pesquisas contextuais. "O Ontoweb ainda está numa fase inicial de desenvolvimento, trabalhando com um número delimitado de fontes de informação, mas mostra potencial para ser uma ferramenta muito versátil no futuro próximo?, diz André Bortolon, coordenador de desenvolvimento do Ontoweb. De fato, no meio acadêmico a ferramenta começa a mostrar interesse. Fernando Galindo, Doutor da Universidade de Zaragoza, na Espanha firmou acordo de representação coma empresa e vai apresentar a ferramenta no evento Legal Framework for The Information Society (infra-estrutura legal para a sociedade da informação), evento que acontece nesta sexta e sábado, dias 12 e 13, em Budapeste, Hungria. O pesquisador também buscará parcerias para a empresa brasileira, bem como potenciais investidores, visando aplicar as funcionalidades da ferramenta em outros mercados. Por trás de todo o interesse nos buscadores, um mercado estimado em US$ 482 milhões em todo o mundo até 2009, segundo dados da empresa de pesquisas Gartner Group.