Buscador da Microsoft ganha mercado sobre Yahoo e Google

A Microsoft ficou com 8,4 por cento do segmento de buscas na Internet dos Estados Unidos em junho, contra 8 por cento no mês anterior, basicamente às custas do concorrente Yahoo, cuja fatia de mercado caiu para 19,6 por cento, ante 20,1 por cento em maio.

O Google manteve sua liderança no mercado inalterada em 65 por cento em junho frente ao mês anterior.

"Dada toda a publicidade e propaganda em torno do Bing, nós estávamos esperando um aumento mensal", afirmou Mark Mahaney, analista do Citi, em uma nota emitida logo após a divulgação dos números.

"Mas nós achamos que é muito cedo --precisamos de três a quatro meses para determinar uma tendência-- e o movimento de junho não foi importante o suficiente para fazermos qualquer comunicado sobre se o Bing mudará o jogo no mercado de buscas", disse Mahaney. "Continuamos vendo o Bing como um produto bastante sólido, mas que tem pela frente uma longa batalha até o topo."

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Microsoft vem despejando investimentos sobre seus negócios nada lucrativos de serviços online em um esforço para competir com o domínio do Google no mercado de buscas na Internet.

Ainda há a possibilidade de a Microsoft fechar uma parceria com o Yahoo para juntar suas forças em publicidade online, após a desistência da tentativa da Microsoft de comprar o Yahoo no ano passado.

(Reportagem de Bill Rigby e Alexei Oreskovic)