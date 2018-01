Buscador da Wikipedia vai competir com Google

O Wikia Search, novo site de buscas da internet que está sendo preparado há meses pelo fundador da enciclopédia on-line Wikipedia, Jimmy Wales, será lançado definitivamente em dezembro, informa nesta segunda-feira, 3, o jornal The Times. Segundo Wales, o Wikia competirá em menos de três anos com os principais sites de buscas da internet, como o Google e o Yahoo. Ao contrário dos algoritmos usados pelos sites atuais para classificar as páginas da internet - que estabelecem uma ordem de prioridade de resultados segundo a freqüência dos links -, o Wikia se baseará nas opiniões dos usuários para ordenar os resultados de uma busca. Wales afirma que os seres humanos são melhores que os computadores para dar uma "opinião editorial" sobre que sites são mais relevantes para uma determinada busca. "Uma das tarefas básicas de um site de buscas é tomar uma decisão: 'Esta página é boa, esta página é um lixo'. Sabe-se que os computadores são ruins para opinar sobre isso, de modo que a busca algorítmica tem que ser feita de forma indireta", explica Wales, presidente emérito da Fundação Wikipedia. Segundo ele, a chave está em construir uma comunidade de usuários de confiança que avaliem as páginas, já que "saber se uma página é boa só leva um segundo". O Wikia Search, ao contrário do Wikipedia - enciclopédia gratuita sem fins lucrativos com 8,2 milhões de entradas -, tem como objetivo obter receita vendendo publicidade que aparecerá nas páginas de resultados. Por enquanto, Wales recebeu apoio financeiro da Omidyar Network, organização criada por Pierre Omidyar, fundador do site de leilões eBay. Segundo Wales, os usuários não se negarão a apoiar um projeto que busca lucro, porque é "divertido compartilhar conhecimentos" e porque vão querer reduzir o poder dos gigantes Google e Yahoo.