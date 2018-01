BuscaPé e Bondfaro anunciam fusão O serviço de comparação de preços Buscapé e o concorrente carioca Bondfaro anunciaram hoje a fusão de suas operações, que transferirá à BuscaPé.com a propriedade dos dois sites, o que permitirá a integração do conteúdo dos serviços no Brasil e na América Latina, incluindo a relação de lojas e produtos. Mesmo assim, os sites de busca, comparação de produtos e pesquisa de preços das duas empresas seguirão com operações independentes, porém agora com ainda mais vantagens para seus usuários por conta da somatória das suas plataformas de negócios. A fusão já era conhecida do mercado desde a última sexta feira, mas fontes nas empresas se recusaram a comentar o negócio. ?Com esta fusão nos fortalecemos para enfrentar a crescente concorrência dos sites de busca e dos grandes portais nacionais e internacionais, que hoje vêm se mostrando os principais players da Internet em todo mundo?, diz Romero Rodrigues, presidente do BuscaPé. Volume A fusão do BuscaPé com o Bondfaro resulta em uma plataforma integrada para a publicidade on-line e o comércio eletrônico com 40 mil lojas listadas, entre lojas virtuais e do mundo real, sendo que o BuscaPé agrega 230 novas lojas on-line anteriormente presentes apenas no Bondfaro e o Bondfaro, por sua vez, acrescenta outras 2,2 mil lojas on-line em seu portfólio. Além disso, eliminando os produtos similares, o BuscaPé amplia em 500 mil seu número de produtos disponíveis para comparação de preços e o Bondfaro aumenta esta relação em 2,5 milhões. No total, os dois sites realizam a comparação de mais de 9 milhões de produtos. Somadas, as opiniões dos usuários sobre lojas e produtos também garantirão uma maior quantidade de avaliações e opções para quem está pesquisando nos dois sites. Os dois escritórios do Bondfaro, no Rio de Janeiro e em Buenos Aires - Argentina, onde o BuscaPé não tinha operações físicas, serão mantidos. O Bondfaro também colocará à serviço do BuscaPé sua representação comercial no México. O BuscaPé já tem sites de comparação de preços funcionando na Argentina, Chile, México e Colômbia e o Bondfaro na Argentina, no México e no Chile. A Bondfaro também licencia sua tecnologia de pesquisa de preços para mais de 40 empresas, que oferecem este serviço aos seus usuários, com destaque para a Philips, Embratel (Click21), O Globo, Jornal do Brasil, O Dia, A Tarde, Manager, Paraná Online e POP. O BuscaPé comercializa também plataformas de comércio eletrônico, ferramentas de busca e de comparação de preços. Sua tecnologia é utilizada nos principais shoppings da internet brasileira, inclusive no Estadão.com.