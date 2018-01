Buscas do Second Life serão feitas com tecnologia Google

A Linden Lab anunciou no blog oficial da empresa que está desenvolvendo uma nova ferramenta de busca para o mundo virtual do Second Life (SL) baseada em aplicações do Google. Segundo a empresa, o novo serviço tornará mais simples a tarefa de encontrar lugares, itens e usuários no mundo virtual. O novo mecanismo de busca exibirá o resultado da pesquisa em uma página web fora do navegador usado no SL. Para executar a tarefa, a Linden Lab comprou a licença de uso do Google Search Appliance, uma ferramenta fornecida pelo Google capaz de indexar os resultados das buscas e de armazená-los nos servidores da Linden Lab. Com a nova busca será possível encontrar a localização de ilhas, o perfil de usuários, grupos, artigos wiki sobre o SL, eventos e alguns objetos presentes em ilhas públicas. Os resultados serão apresentados em ordem de relevância, ou seja, os primeiros da lista serão os que melhor atenderem ao termo buscado pelo usuário. O serviço ainda está em fase de desenvolvimento e pode ser testado pelos usuários. Para isso, é preciso fazer o download de atualização do navegador usado para o acesso ao Second Life. Por enquanto, não há data oficial para lançamento do serviço. MetaNews O Second Life ganhou versão brasileira em abril, distribuída no País pela Kaizen Games e pelo iG. Desde o final de junho, o Grupo Estado também edita o MetaNews no mundo virtual. Atualizado de forma dinâmica, traz notícias sobre o mundo virtual e dicas de lugares interessantes, eventos e agenda cultural. O MetaNews é distribuído nas coordenadas MLBR Copacabana 3 (164, 150, 23). Clique aqui para teleportar e pegar um exemplar.