Buscas inúteis na Web custam 2 dias de trabalho por mês Uma pesquisa realizada no Reino Unido indica que trabalhadores britânicos desperdiçam em média dois dias de trabalho por mês com buscas inúteis na internet. A pesquisa, da instituição YouGov, diz também que 70% dos 34 milhões de internautas do país perdem quase um terço do seu tempo online em buscas que não têm objetivo definido. O estudo, encomendado pelo site moneysupermarket.com, analisou os hábitos de 2.412 internautas britânicos adultos. Os homens seriam o grupo mais afetado pelo problema, que analistas de hábitos na internet batizaram com a sigla WILF, juntando as primeiras letras da frase "o que eu estava buscando?" em inglês ("what was I looking for?"). O estudo também indica que, quanto mais velho, mais propenso a buscas inúteis é o internauta. Sexo e compras Um terço dos internautas chegou a admitir que essas pesquisas inúteis chegaram a prejudicar o relacionamento com suas parceiras. Os maiores culpados pelos problemas identificados na pesquisa seriam os sites de compras e os de conteúdo sexual. Um representante do site que encomendou a pesquisa, Jason Lloyd, afirma que a explicação para isso está no próprio conceito da internet "feita para facilitar, rápida e convenientemente, o acesso à informação que se busca". "No entanto o estudo mostrou que, embora as pessoas se conectem com algum objetivo, elas têm tantas ofertas e distrações online que muitos se esquecem por que estão lá e para quê, e acabam surfando sem destino durante horas", disse Lloyd.