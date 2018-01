Bush aprova lei que obriga registro de pedófilos na internet O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, assinou hoje uma lei que obriga os condenados por abusos a menores a registrarem-se em uma base de dados na internet para registrar seu paradeiro atual. "Nossa nação chora com cada família que sofreu a insuportável dor de ter uma de suas crianças seqüestrada ou abusada. Esta lei representa um passo à frente nos esforços deste país em proteger aqueles que não podem proteger-se sozinhos", disse Bush na cerimônia de aprovação da lei na Casa Branca. A lei também impõe uma pena obrigatória de no mínimo de 30 anos por violação de menores, uma pena obrigatória de 10 anos por delitos relacionados com o tráfico sexual e pela coação de menores à prostituição. O Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas estima a existência de mais de 560 mil delinqüentes sexuais registrados nos EUA, além de outros 100 mil que ainda não foram cadastrados. A nova lei criará um arquivo de delinqüentes sexuais aberto ao público, que cobrirá as deficiências nos atuais sistemas de registro. Condenação O infrator que não atualizar suas informações sobre o estado em que vive, trabalha ou estuda poderá ser julgado por delito grave e condenado a mais de dez anos de prisão. A nova lei, que também contempla a criação de 200 novos postos de promotores federais e 45 novos peritos em tecnologia, receberá o nome de Adam Walsh, o filho de seis anos do popular apresentador de televisão e ativista da causa John Walsh, que foi seqüestrado e assassinado há 25 anos. "Esta inovação ajudará a evitar que os delinqüentes sexuais possam fugir ao controle do Estado, mudando-se de um estado a outro", disse Bush.