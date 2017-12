Bush deve anunciar redução de tropas no Iraque na quinta

Representantes da Casa Branca revelaram nesta terça-feira que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, deve anunciar na quinta-feira uma redução da atual presença militar americana no Iraque. No anúncio, que deve ser feito durante um pronunciamento, Bush deve endossar a visão apresentada nesta segunda-feira pelo general David Petraeus, comandante das forças americanas no Iraque, em depoimento no Congresso, em Washington. Petraeus disse que será possível reduzir o número de soldados no país dos atuais cerca de 168 mil para aproximadamente 138 mil na metade do ano que vem. Dessa forma, a presença militar americana no Iraque voltaria a ser a mesma de antes do envio de cerca de 30 mil soldados ao Iraque, no início deste ano, numa estratégia chamada pelas autoridades americanas de escalada. Segundo o correspondente da BBC em Washington Justin Webb, a Casa Branca indicou que no discurso, que ainda não estaria pronto, Bush irá anunciar condições para a redução de tropas. Webb disse que, com a decisão do presidente, fica claro que a discussão sobre a presença militar americana no Iraque mudou de foco: não é mais sobre se os soldados devem voltar para casa, e sim sobre quando e quantos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.