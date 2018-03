Bush reafirma que não enviará soldados a Darfur

O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse em entrevista exclusiva à BBC que seu país está fazendo tudo o que é possível para ajudar a população de Darfur, região no oeste do Sudão que é palco de episódios de violência desde 2003. Bush, no entanto, reafirmou a posição americana de não enviar tropas para a região e dar preferência a outras estratégias - como apoiar o envolvimento de organizações internacionais para ajudar a pacificar a área. Para o líder americano, a decisão de não enviar tropas a Darfur foi "muito importante" e foi tomada, em parte, devido ao desejo de não mandar tropas americanas a outro país de maioria muçulmana. O presidente dos Estados Unidos inicia nesta sexta-feira uma viagem à África em que não estão previstas paradas nem no Sudão nem no Quênia - país que também vem registrando episódios de violência. Spielberg Bush confirmou que irá à China para os Jogos Olímpicos deste ano, mesmo depois da polêmica iniciada pelo diretor de cinema americano Steven Spielberg. O cineasta decidiu parar de colaborar com os organizadores da Olimpíada em virtude da posição chinesa em relação a Darfur - que, segundo Spielberg, permite a continuidade da violência no país africano. "Eu vejo a Olimpíada como um evento esportivo", disse Bush. Mas o presidente americano salientou que pretende se encontrar com o presidente chinês, Hu Jintao, e "lembrá-lo que ele pode fazer mais para aliviar o sofrimento em Darfur". O governo dos Estados Unidos mantém a posição de que vem ocorrendo um genocídio na região sudanesa. A viagem será a segunda do presidente americano à África desde que assumiu o cargo, em 2001. Bush deve visitar Benin, Tanzânia, Ruanda, Gana e Libéria. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.