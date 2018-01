Buta no kakuni

Anna Angotti & Demian Takahashi: O Demian ficou encantado com o sabor profundo de missô e o adocicado do nabo que acompanhava a carne de porco - uma peça de pancetta cozida derretendo de tão gorda, também adocicada pelo molho. Se a descrição "pancetta cozida derretendo de tão gorda, adocicada pelo molho" te faz salivar, você está do lado do Demian. Se te dá dor de barriga só de ler, você é da turma da Anna (defensora ferrenha de que bacon e afins precisam ser crocantes). O prato só não provocou mais discórdia porque o Demian assumiu que estava influenciado pela memória afetiva do nabo que a batchan fazia, e não delirando pela carne de porco em si. Blog Alho, Passas e Maçãs: A pancetta é macia e gostosa, embora não empolgue. O nabo e a cebolinha, que a acompanham no cozimento com shoyo, dão sabor ligeiramente adocicado, que combina bem com a carne do porco e com as batatas. O gosto do porco, às vezes tão maltratado e usualmente enrijecido pelo cozimento excessivo, fica acima do sabor dos demais ingredientes e mostra por que esse bicho merece honrarias por onde passa. Não é prato para vencer a categoria, mas agrada. Braulio Pasmanik: Surpresa? Nem tanto. A trajetória da Liberdade até a Vila Nova Conceição, além de local e clientela, trouxe mudanças profundas no cardápio e na personalidade do chefe Murakami. A atenção às nuances de sabor e apresentação, se aprofundaram e hoje, o Kinoshita deixou de ser um destino de sushis, sashimis e guiozas, para ser um dos grandes restaurantes de São Paulo, preocupados com gastronomia da mais alta qualidade. A panceta de porco, preparada no vapor por quatro horas é carnuda, macia, deliciosa e principal: não tem gosto de porco. Jacques Trefois: Quem conheceu o antigo Kinoshita na rua da Glória sente uma grande e bela diferença com esse novo, animado e bonito Kinoshita. O Murakami reservou uma grande surpresa com esse prato suíno. Eu não esperava tamanho sabor. Trata-se de uma pancetta de cozimento longo, muito gostosa e especialmente macia, cozida com daikon e cebolinha. Esse prato simples é um êxito gastronômico. Grande prato. Janaina Fidalgo: Uma simples barriguinha de porco, cozida lentamente, que derrete na boca e transfere todo o seu sabor para o caldo. Prove com e sem mostarda, que dá uma sensação... Estranha no fundo da cabeça. Luiz Américo Camargo: Expert em peixes e frutos do mar, o chef Murakami mostra notável habilidade com esta pancetta, de delicado sabor e textura agradável. O daikon (nabo) que o escolta é também um acompanhamento e tanto. Um prato surpreendente do Kinoshita. Luiz Horta: Correto, mas tão pouco. Quando você vai sentir o gosto, acaba. Gostoso. Um pouco magro demais, o caldo podia ser mais captoso. Neide Rigo: Pancetta macia, porção boa para uma pessoa, mas molho excessivamente salgado. O nabo cozido era muito bom, o melhor do prato. Patrícia Ferraz: Deliciosa essa pancetta cozida e servida com molho suave a base de saque mirim, shoyu, cebolinha e daikon. Um prato reconfortante. Roberto Smeraldi: Um ótimo exemplo de legítima interpretação do chef com respeito pela tradição. Um pouco menos adocicada e mais leve que a convencional, é muito delicada e traz seu caldo com aroma de saquê. O karashi que acompanha (parente da mostarda) faz toda a diferença. Silvio Giannini: A qualidade desta extraordinária pancetta, a barriga do porco cortada com o próprio couro, mantendo íntegra sua gordura e carne, ganhou, enfim, em território paulistano, uma versão digna de levar o rótulo de alta gastronomia japonesa. Esta jóia permance um mínimo de quatro horas em cozimento ao vapor e chega à mesa com conserva de nabo, o tal daikon, e cebolinha. O jogo agridoce e a textura da carne são extraordinários, com nacos que se dissolvem ao contato do hashi, os famosos pauzinhos japoneses. Só posso lamentar um único ponto: não te-la descoberto antes do Paladar.