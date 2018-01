Cabeças que pensam a era eletrônica

Por mais que a vida digital esteja relacionada a máquinas, softwares e conexões, ela nasce na cabeça de pessoas que vêm de diferentes áreas. Cientistas, artistas, programadores e entusiastas da era eletrônica não só ajudam a criar novas funções e aplicativos para soluções já existentes como dão vida e humanidade a essas soluções. E novos conceitos e idéias surgem justamente a partir do atrito entre estas cabeças pensantes. Sempre atento a estas novidades, o Link entrevistou, durante os últimos doze meses, nomes que ajudaram 2008 a ser um ano em que pequenos dispositivos de acesso à rede e nichos criados a partir de conteúdos disponibilizados gratuitamente tornaram a internet onipresente e sempre disponível. Nesta página, destacamos alguns destes entrevistados e frases que resumem a forma como eles pensam sobre assuntos relacionados a esta vida digital. São personalidades que vão de jornalistas como Jean François Fogel (Le Monde) e Giles Wilson (da BBC) aos artistas Gilberto Gil, Fernando Meirelles, Michel Gondry, Marcelo Adnet e Paulo Coelho, passando por blogueiros como Marcelo Tas (CQC), Marcos Mion e Brian Lam (Gizmodo) e criadores como Jimmy Wales (da Wikipedia) e Matt Mullenweg (do Worpress), entre outros. Confira: GILBERTO GIL (16 DE JUNHO) - ‘Liberar geral não existe. É preciso que haja leis para estabelecer o consenso da sociedade’ PAULO COELHO (11 DE AGOSTO) - ‘A pirataria é sobretudo uma nova forma de divulgar o seu trabalho. Por isso criei o Pirate Coelho’ MARCELO TAS (04 DE FEVEREIRO) - ‘Eu sou um jornalista inusitado. Acho que a melhor palavra que me descreve é comunicador’ JIMMY WALES (17/11) - ‘Vivemos num tempo em que é preciso estar aberto para discutir as certezas’ MARCELO ADNET (02/06) - ‘Temos uma linguagem moderna, semelhante à da internet’ STEVEN JOHNSON (18/02) - ‘Nos livros tento fazer a ponte entre o mundo nerd e o não-nerd’ FERNANDO MEIRELLES (08/09) - ‘Os maiores gênios da arte fizeram obras por encomenda’ JEAN FRANÇOIS FOGEL (17/11) - ‘O blog matou tudo que veio antes. Com ele você não tem limites’ BRIAN LAM (26/05) - ‘Com as diferenças de fuso horário, temos gente blogando 24 horas’ MICHEL GONDRY (08/12) - ‘Eu me sentiria limitado como criador se me submetesse só à tecnologia’ GILES WILSON (15/09) - ‘Jornalismo mudou. Está virando conversa. Não é mais via de mão única’ MATT MULLENWEG (10/11) -‘Os blogs ainda estão começando. Mas ganhar dinheiro com eles é utopia’ MARCOS MION (27/10) - ‘Eu fico imaginando a Hebe teclando seu post vestindo um robe’ Em 2009, outros virão. Até lá e feliz ano novo!