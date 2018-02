Cabo da PM que atropelou Rafael Mascarenhas é detido

Bigon e o sargento Marcelo Leal de Souza Martin são suspeitos de extorquir o motorista Rafael Bussamra, que atropelou e matou o filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, de 18 anos, quando andava de skate dentro do túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio, na madrugada de terça-feira. Bigon será encaminhado ao Batalhão Especial Prisional, onde ficará detido. Já no sargento ainda não se apresentou à PM.

Segundo nota da Polícia Militar, em depoimento na tarde de sexta-feira na 15ª Delegacia de Polícia, Roberto Bussamra, pai do atropelador, contou que o cabo e o sargento exigiram R$ 10 mil de Rafael Bussamra para deixar que ele fosse embora.

Na delegacia, Roberto Bussamra afirmou que momentos depois do acidente, o filho ligou e disse que policiais militares estavam exigindo dele R$ 10 mil para não levar o caso à delegacia e que já tinham "ajudado muito" Rafael. O pai do atropelador combinou de entregar o dinheiro na manhã daquele dia.

Pouco depois de entregar R$ 1 mil e quando ele tentava sacar o restante do dinheiro em um banco do centro da cidade, Roberto Bussamra recebeu um telefonema da mulher que contou que o jovem atropelado era filho da atriz Cissa Guimarães e estava morto. Nervoso e passando mal, Bussamra negou-se a dar o resto do dinheiro e procurou advogado para cuidar do caso.