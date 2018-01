Cabo submarino de fibra ótica vai ligar EUA e China

A China começou a construção de um cabo submarino de fibra óptica de 26 mil quilômetros até os Estados Unidos, que evitará passar pelo sul de Taiwan, onde um terremoto provocou um colapso na internet na Ásia em dezembro de 2006 e janeiro de 2007, informou nesta terça-feira, 23, a imprensa estatal chinesa. O novo cabo, o Trans-Pacific Express (TPE), custará US$ 500 milhões. Ele unirá a costa da China com Taiwan, Coréia do Sul e Estados Unidos. Pela primeira vez, um cabo atravessará o Pacífico sem passar pelo Japão. O TPE evitará uma área ao sul de Taiwan na qual são freqüentes os terremotos. O último, em dezembro de 2006, cortou seis cabos que uniam a China com o resto da Ásia e os EUA. O resultado foi um colapso da internet na Ásia que os operadores demoraram mais de um mês para reparar. A capacidade inicial do TPE será de 1,28 TB (terabytes) por segundo. Mas poderá chegar a 5,12 TB por segundo, tornando-se o de maior capacidade de toda China, segundo informou a agência estatal Xinhua. O TPE é resultado da colaboração das três maiores empresas chinesas de telecomunicações (China Telecom, China Netcom e China Unicom) com a taiwanesa Chunghuw Telecom, a coreana Korea Telecom e a americana Verizon. O objetivo é ampliar o acesso à internet em banda larga para o crescente número de internautas na China. Segundo Guan Ruoqi, porta-voz da China Netcom, o cabo também servirá para levar imagens a "cerca de 5 bilhões de pessoas que verão os Jogos Olímpicos pela televisão em 2008".