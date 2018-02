Cabral anuncia câmera em novos carros da PM no Rio O governador do Rio de Janeiro e candidato a reeleição Sérgio Cabral (PMDB) anunciou hoje, durante conversa com eleitores no Twitter, que todos os novos carros que forem adquiridos pela Polícia Militar (PM) terão câmeras. O tema voltou à tona depois da suposta cobrança de propina de dois agentes da PM a Rafael Bussamra, atropelador confesso do filho da atriz Cissa Guimarães, Rafael Mascarenhas, na madrugada de terça-feira da semana passada, dentro do Túnel Acústico, na Gávea (zona sul).