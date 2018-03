Cabral atribui deslizamentos à irresponsabilidade O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), atribuiu à demagogia e à irresponsabilidade política os deslizamentos de terra ocorridos na região serrana do Estado, que causaram pelo menos nove mortes. Ele ressalvou que o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, "é sério, mas não é mágico". Cerca de 300 famílias estão desalojadas. "A ocupação irregular nas encostas foi uma irresponsabilidade política. A demagogia é um princípio, e a utilização política disso gera esse tipo de acontecimento. Acho que o problema tem de ser enfrentado com remoções com a oferta de moradia, sem paternalismo. Foi a demagogia que levou a essa situação." Cabral disse ainda que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva desistiu de assistir ao desfile das escolas de samba do Rio porque estava cansado. "Estou muito feliz com a presença do Fábio e do Sandro (filhos de Lula), da família, além de ministros e presidentes de empresas importantes. O presidente me disse que está muito cansado. Ele e a Dona Marisa quiseram dar uma relaxada, jogar um buraco. E lá no Guarujá ele está bem tranqüilo. Para eles, nessa batida, é um bom momento para descansar e para relaxar. Acredito que ele (Lula) está bem representado aqui no desfile." José Gomes Temporão, ministro da Saúde, e Henrique Meirelles, presidente do Banco Central, assistiram aos dois dias de desfiles do camarote do governador.