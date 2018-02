Cabral comemora recorde de doações de órgãos no Rio O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), comemorou na conta no Twitter o número recorde de doações de órgãos. "No passado, em 12 meses, o Rio de Janeiro só conseguia captar 48 doadores de órgãos. Pessoas morriam na fila, à espera de transplante. Somente no mês de outubro de 2013 houve 27 doações", comemorou, lembrando que este foi o melhor resultado da história do Estado. Esse dado pôs o Rio na segunda posição do ranking nacional em captação de órgãos para transplantes.