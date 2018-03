Cabral diz que não permitirá transposição do rio Paraíba O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), falou nesta quinta-feira, 20, em sua conta no Twitter sobre a possibilidade de transposição do rio Paraíba do Sul apresentada pelo governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB). Em nota, Cabral negou que tenha autorizado a captação na bacia do Paraíba do Sul.