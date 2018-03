Cabral investigará boatos sobre Bolsa Família

Segundo a assessoria de imprensa do governador, a medida foi tomada por Cabral ao tomar conhecimento, neste sábado, de que as informações falsas sobre a suspensão do pagamento do programa Bolsa Família partiram de uma central de telemarketing com sede no Rio de Janeiro.

Para Cabral, a onda de boatos que levou beneficiários carentes e assustados a agências da Caixa Econômica Federal foi "um ato de terrorismo contra o povo pobre", disse a nota.