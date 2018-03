Cabral: polícia vai enfrentar traficantes e ocupar Alemão O governador Sérgio Cabral Filho (PMDB) confirmou hoje que a polícia partirá para o confronto contra traficantes e ocupará Complexo do Alemão, na zona norte da capital fluminense, para o início das obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) no conjunto de favelas, marcado para o dia 27. "Por que uma obra em Copacabana, no Méier ou em Campo Grande não tem problema? Por que há um poder paralelo que domina esta comunidade? Nós vamos enfrentá-los", afirmou. O secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, afirmou que faltam apenas "acertos logísticos" para uma mega operação policial no conjunto de favelas. "A operação está pronta. Já mostrei à Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e ao governador. O que nos falta é a Senasp fornecer os equipamentos, que já foram garantidos pelo Ministério da Justiça", disse Beltrame. Ele e Cabral participaram hoje da apresentação de 632 novas viaturas terceirizadas para a Polícia Militar (PM). O secretário confirmou que espera o envio de mais 600 homens Força Nacional de Segurança (FNS) para dobrar o efetivo da tropa que ocupa os acessos do conjunto de favelas, mas disse que caso o reforço não chegue a tempo "buscará outra alternativa" e pode trazer homens de outros batalhões para a operação. Além do reforço, o secretário espera a doação de 500 fuzis e mil carregadores da Marinha, que também fará a reforma de blindados - os chamados caveirões. Na última vez que a polícia entrou no Complexo do Alemão, considerado território da facção criminosa Comando Vermelho, no dia 19 de junho do ano passado, 19 pessoas morreram e várias ficaram feridas. O presidente da Associação de Moradores da Favela da Grota, Wagner Nicácio, disse que os 200 mil moradores estão apreensivos. "Antes eram apenas os policiais. Depois, chegou a Força Nacional de Segurança, que continua ocupando os acessos. Agora, anunciam que vão usar armas da Marinha. Isso aqui está parecendo o Iraque", disse.