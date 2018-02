Cabral: procuradoria vai recorrer por prisão de PMs O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), anunciou que a Procuradoria do Estado recorrerá da decisão do juiz de plantão no Tribunal de Justiça (TJ), Alberto Fraga, que negou o pedido de prisão preventiva para o cabo da Polícia Militar (PM) Marcelo Bigon e o sargento Marcelo Leal de Souza Martin. Os dois são acusados de tentarem extorquir em R$ 10 mil o empresário Roberto Bussamra, pai de Rafael Bussamra, responsável pelo atropelamento do jovem Rafael Mascarenhas, de 18 anos, filho da atriz Ciça Guimarães e do músico Raul Mascarenhas, na madrugada de terça-feira.