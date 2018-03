Cabral promete R$ 3 mi para atingidos por chuvas no Rio O governo do Rio de Janeiro vai liberar R$ 3 milhões para socorrer a região de Itaipava, distrito de Petrópolis, na região serrana do Rio, onde nove pessoas morreram depois de um temporal no domingo. O anúncio foi feito hoje pelo governador Sérgio Cabral Filho (PMDB). O temporal deixou 70 famílias desalojadas - que podem contar com ajuda de vizinhos e familiares - e 19 desabrigadas - pessoas que perderam tudo e precisam dos abrigos públicos. O governador relacionou as ocupações irregulares ao assoreamento do rio Santo Antonio, que transbordou e inundou a área, destruindo casas e trechos das encostas da estrada BR-495, que liga Petrópolis a Teresópolis. "Vamos ser rigorosos na fiscalização dos rios e das ocupações, para evitar que tragédias como essa voltem a acontecer", afirmou Cabral Filho, que hoje visitou o distrito atingido pelas chuvas. O governador também informou que equipamentos e caminhões serão enviados amanhã para a cidade pela Fundação Superintendência de Rios e Lagoas (Serla). Cabral Filho disse que já solicitou emergência ao Ministro dos Transportes, Alfredo Nascimento, para as obras de recuperação da BR-495. Em apenas vinte quilômetros da estrada foram registrados mais de 200 deslizamentos. Desabrigados A prefeitura de Petrópolis calcula que até o fim da semana todas as 19 famílias que perderam suas casas deixarão os abrigos para onde tinham sido transferidas. O prefeito da cidade, Rubens Bomtempo, assinou hoje um decreto determinando o pagamento de um "aluguel social" para as famílias que perderam suas residências. Cada uma terá à disposição até R$ 300. Quem preferir ficar na casa de parentes receberá uma ajuda de R$ 150.