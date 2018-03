Cabral quer antecipar aposentadoria de coronéis da PM O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), quer antecipar em dois anos a aposentaria de coronéis da Polícia Militar (PM) do Rio. Ele afirmou na noite de ontem, no Sambódromo, que um projeto de lei com a medida será encaminhado à Assembléia Legislativa após o recesso parlamentar. Caso seja aprovado, pelo menos 30 dos atuais 70 coronéis da ativa iriam para a reserva. "Entendemos que seis anos é um tempo desnecessário. O Rio tem um número de coronéis maior que o de São Paulo. Isso é algo absolutamente incompreensível. A nossa proposta é fazer uma mensagem reduzindo de seis anos para quatro após o Carnaval", disse o governador. Segundo ele, outras questões estão sendo analisadas "por conta da necessidade de oxigenação da PM". A medida anunciada por Cabral, que na prática vai acelerar promoções, é mais uma represália ao movimento liderado por coronéis do Grupo dos Barbonos, que reivindica melhores salários na corporação. Em 29 de janeiro, o coronel Ubiratan Ângelo foi exonerado do comando-geral da PM, dois dias após uma passeata de policiais. Na quarta-feira, quando houve a posse do novo comandante, Gilson Pitta, 45 oficiais entregaram pedidos de exoneração. Na ocasião, o secretário de Segurança, José Mariano Beltrame, também falou em "oxigenação" da PM. Ele afirmou que pretendia fazer mudanças "estruturais e essenciais" na corporação e defendeu que "oficiais inferiores venham a ter a sua vez em cargos de frente". "Temos tenentes-coronéis, majores e capitães com excelentes condições", declarou. No sambódromo, ele manteve o discurso: "Tem muito oficial querendo trabalhar." O nome que intitula o grupo de coronéis que briga por melhorias salariais e que acabou por desencadear a crise na Polícia Militar do Rio de Janeiro é uma referência à antiga Rua dos Barbonos, atual Evaristo da Veiga, no centro, onde fica o Quartel General da PM - antes conhecido como Quartel dos Barbonos. Como o grupo de manifestantes saiu de dentro do QG, resolveram dar o nome ao movimento. Em 9 de julho do ano passado, o grupo formado por nove coronéis divulgou uma carta com as 12 principais reivindicações dos Barbonos. Entre as solicitações feitas na ocasião estão "a equiparação dos vencimentos dos policiais militares e civis" , "a implantação do regime de 44 horas semanais, com pagamento de horas extras proporcionais" e "a adoção de mecanismos legais para que apenas os ocupantes dos cargos de Comandante Geral e de Chefe do Estado Maior da Corporação possam exceder o tempo máximo de permanência no posto de Coronel na condição de ativos".