Cabral quer Forças Armadas no Rio até o fim do ano O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho (PMDB), chegou à reunião com a presidente Dilma Rousseff, na sexta-feira, 21, no Palácio do Planalto, com um pedido, no mínimo, inusitado, que deixou as Forças Armadas numa verdadeira "saia-justa": que as tropas federais entrem, imediatamente, no patrulhamento das áreas mais sensíveis da capital fluminense e só saiam de lá apenas no fim de 2014, depois não só da realização da Copa do Mundo, como também do primeiro e segundo turno das eleições.