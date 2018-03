Cabral ressalta 'irreverência' de Dercy em velório O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral (PMDB), participou hoje pela manhã do velório da atriz e comediante Dercy Gonçalves, morta aos 101 anos, no sábado. "Vou sempre lembrar de sua irreverência e a capacidade de demonstrar a sabedoria dessa irreverência e a sabedoria da alegria, a alegria de viver com bom humor", afirmou o governador. O corpo da atriz deixou no final da manhã de hoje a saguão da Assembléia Legislativa do Rio, onde foi velado desde ontem de manhã, e seguiu para sua cidade natal, Santa Maria Madalena, onde será enterrado, ao meio-dia de amanhã. O caixão seguiu em cortejo pela Avenida Presidente Vargas, no centro do Rio, até a estação de trens da Leopoldina.