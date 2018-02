Cabral sanciona lei que proíbe máscara em manifestação O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), sancionou na noite desta quarta-feira, 11, o projeto de lei 2.405/2013, que proíbe o uso de máscaras durante manifestações. A lei, que entra em vigor nesta quinta-feira, 12, também obriga os manifestantes a comunicar os protestos com antecedência à polícia. As máscaras poderão ser usadas em eventos culturais. Se uma pessoa for presa com o rosto coberto em uma manifestação de rua, deverá ser encaminhada a uma delegacia. O projeto foi proposto pelos deputados Domingos Brazão e Paulo Melo, ambos do PMDB, e aprovado na terça-feira, 10, pela Assembleia Legislativa fluminense. Com a sanção, a lei será publicada nesta quinta no Diário Oficial do Estado do Rio e entra em vigor imediatamente.