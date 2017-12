Caça F5 da Aeronáutica é transportado por terra em SP Um avião caça F5 da Aeronáutica Brasileira foi transportado por terra na madrugada de hoje do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, com destino à Base Aérea de São Paulo, em Cumbica, no município de Guarulhos. A operação teve uma escolta formada por militares do IV Comando Aéreo Regional (Comar) e do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar, com o apoio de funcionários da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). No trajeto até a Base Aérea, o trecho de maior lentidão foi na saída do Campo de Marte até o final da Marginal do Tietê. Dalí, o comboio seguiu pela Rodovia Ayrton Senna. Os três últimos quilômetros foram realizados com relativa rapidez. Como esse tipo de jato necessita de pistas muito longas para decolar, não pôde levantar vôo no campo em que se encontrava e tornou-se necessário o transporte terrestre, em uma longa carreta da companhia Voith.