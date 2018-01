Cachorro sem patas ganha rodas e movimento; assista

Um cachorro que nasceu sem as patas dianteiras ganhou rodas e uma nova vida nos Estados Unidos. Um casal do Colorado adotou o animal e evitou que o cachorro fosse sacrificado. Os novos donos também providenciaram um dispositivo para ser usado na neve. Agora, o cão está fazendo a sua parte pela comunidade. Ele visita pacientes em hospitais como parte do programa Healing Friends ("Amigos que curam", em tradução livre). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.