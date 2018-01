Cada turno do Jardim de Napoli reúne 75 Se o ambiente das cantinas evoca uma grande família, no Jardim de Napoli, uma das casas mais tradicionais da cidade, todos os dias acontece um verdadeiro almoço de domingo, tanto às 11 h como às 18 h. São 75 pessoas por turno (incluindo os funcionários do empório do outro lado da rua, manobristas, equipe da cozinha e salão). Os primeiros a chegar ao trabalho vão pegando as panelas e dando andameanto ao cardápio. A planilha, feita por um nutricionista, fica colada na parede, com a descrição dos menus da semana.Não há repetição. Duas saladas, arroz, feijão, guarnição, prato principal, sobremesa e suco. Tudo ali segue uma ordem. As massas – especialidade da casa – são reservadas para os fins de semana e datas festivas. Mas pelo menos duas sextas-feiras por mês é dia de pizza. Não há um prato de sucesso, no entanto, quando aparecem gratinados, bifes e frangos na chapa a saída é mais que garantida. Quem come mais ali é um funcionário atleta, o Pintado dos serviços gerais – Edson de Medeiros. Ele é maratonista e capricha na "montanha" (ops!), prato de salada e nas proteínas. "De vez em quando abro espaço para os carboidratos, para aumentar o gás. Mas não exagero para não engordar." Todos os dias, antes do serviço Pintado vai ao Parque do Ibirapuera e faz sua rotina de treinos, com tiros e longas distâncias. Chega faminto para abastecer o corpo na cantina. Veja também: A cozinha da cozinha La Casserole e as joias de porco Quinta-feira, dia de rabada no Kinoshita No Eñe, o sucesso vem do Grajaú Arroz, feijão e farofa, no A Figueira Pizza, no fim de noite no Arturito No Georges Blanc, comecei cozinhando para a brigada No Per Se, de NY, equipe tem até jantar temático