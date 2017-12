Cade aprova acordo de Petrobras para uso de termelétrica em Cuiabá

A usina tem capacidade instalada de 480 megawatts (MW), em ciclo combinado, com duas unidades geradoras a gás de 150 MW e uma unidade geradora a vapor de 180 MW, de acordo com documento enviado pelas empresas ao Cade.

Embora as duas companhias tenham afirmado no documento que o acordo atende o mercado de geração de energia elétrica nacional, devido a sua inserção no Sistema Interligado Nacional (SIN), elas ressaltaram que "independentemente da definição da dimensão geográfica que possa ser adotada ... não haverá alterações significativas no ambiente concorrencial em decorrência da operação".

Com a operação, a Petrobras deve aumentar sua capacidade de geração de energia, enquanto a EPE pode reduzir suas despesas, acrescentaram as empresas.

(Por Roberta Vilas Boas; Edição de Marcela Ayres)