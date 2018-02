Cade aprova aquisição pela Cielo de fatia minoritária na Stelo

A Stelo é uma subsidiária integral da Companhia Brasileira de Soluções e Serviços (CBSS), indiretamente controlada pelo Bradesco e Banco do Brasil, controladores da Cielo.

A Cielo divulgou em abril que havia fechado memorando de entendimentos com a CBSS para ingressar no capital social da Stelo.

As empresas não informaram o valor do negócio ou o tamanho da participação adquirida.

"A operação insere-se na estratégia da Cielo de ampliar sua atuação no segmento de comércio eletrônico, em que possui plataforma própria e o gateway Braspag, permitindo-lhe atuar, por meio da Stelo, nos serviços complementares de facilitação, check out e acompanhamento de transações financeiras via Internet", disseram as companhias em documento submetido ao Cade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

"Para a CBSS, a operação implica o desenvolvimento de nova atividade econômica em parceria com a Cielo, visando a oferta de soluções tecnológicas adequadas para atuação nesse segmento", completaram as empresas.

Segundo o documento apresentado à autarquia, o mercado de facilitação de pagamentos online no Brasil é dominado pelo Mercado Pago, do Mercado Livre, e PagSeguro, do UOL, que responderam, cada um, por fatias superiores a 30 por cento do volume faturado em 2012.

(Por Marcela Ayres)