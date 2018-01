Cade aprova compra de empresas da Tempo pela Qualicorp

No início de maio, a Qualicorp havia anunciado que as empresas Connectmed e Gama Saúde, conjuntamente chamadas de Unidade Saúde Soluções, seriam incorporadas após reorganização societária feita pela Tempo.

O valor referencial da transação para a Qualicorp, baseado no pregão de 28 de abril, era de 160 milhões de reais, condicionado ao alcance de metas operacionais e financeiras futuras da Unidade Saúde Soluções.

Em documento submetido ao Cade, as companhias informaram que as empresas envolvidas no negócio oferecem acesso a redes credenciadas de prestadores de serviços, serviços terceirizados de suporte para assistência à saúde e serviços de administração de cuidados especializados.

(Por Marcela Ayres; Edição de Roberta Vilas Boas)