Cade aprova transferência de reserva mineral da Vale para Samarco

O aval foi publicado em despacho no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

A Samarco, na qual Vale e BHP possuem igual participação, comercializa pelotas de minério de ferro voltadas para o mercado externo.

Segundo documento submetido pelas empresa ao Cade, a Vale fará a transferência da reserva total à Samarco, por meio do arrendamento parcial de certos direitos minerários (Direito Minerário Conta História Norte e Direito Minerário Alegria).

Em contrapartida, a BHP e a BHP Billiton Metais farão a cessão de outros direitos para a Vale (Direito Minerário Itajuru e Direito Minerário Pitangui).

"Considerando as duas transferências realizadas e o fato de que o potencial total estimado transferido pela Vale à Samarco é mais do que o dobro do potencial total estimado recebido pela Vale da BHP, tem-se que a operação representa, de fato, uma pequena desconcentração nas reservas de minério de ferro detidas pela Vale, equivalente ao acréscimo das reservas detidas pela Samarco", completaram as companhias.

(Por Marcela Ayres)