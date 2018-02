Cade aprova venda da OGX Maranhão para Cambuhy Investimentos

Antes da operação, a OGX tinha 66,7 por cento da OGX Maranhão, que tem blocos exploratórios terrestres na Bacia do Parnaíba e fornece gás para abastecer usinas de energia térmica da Eneva, ex-MPX e que também era controlada pelo empresário.

A OGX, principal empresa de Eike, entrou com pedido de recuperação judicial em outubro, diante do fracasso na tentativa de reestruturar 3,6 bilhões de dólares em bônus de dívida no exterior.

(Por Alberto Alerigi Jr.)