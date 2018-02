Cade deve julgar em 4/12 sanções a Telefônica e TIM--fonte O tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) julgará em 4 de dezembro um parecer da procuradoria do órgão que pede sanções à Telefônica Brasil e à TIM Participações por violação de acordo fechado com o regulador em 2010, disse à Reuters uma fonte a par do assunto.