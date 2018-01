Cade faz restrições à fusão Sky-DirecTV O relator do processo de fusão da Sky com a DirecTV no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conselheiro Luiz Carlos Prado, recomendou aprovação da operação com restrições. Mas a decisão do Cade foi adiada: o conselheiro Ricardo Cuevas pediu vista do processo. Antes, dois outros conselheiros já haviam votado com o relator, que sugeriu, por exemplo, que a nova empresa pratique um preço nacional único. Se a fusão for concretizada, a DirecTV Latin America terá 72% da companhia e as Organizações Globo ficarão com os 28% restantes. A fusão já foi aprovada no México, Colômbia e Chile, e o Brasil é o último país que ainda não concluiu este processo na América Latina.