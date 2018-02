As condições foram impostas para aprovar a saída da Portugal Telecom do capital da Vivo, anunciada em 2010, devido ao fato de a Telefonica ter participação na Telecom Italia, controladora da TIM.

Se a decisão for buscar uma nova sócia para a Vivo, essa empresa não poderia ter participação em nenhuma empresa que atua no setor no Brasil.

(Por Leonardo Goy)