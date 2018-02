Cade multa Telefônica em R$15 mi por operação da empresa espanhola com Telecom Italia O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou nesta quarta-feira um parecer da procuradoria do órgão e aplicou sanções à Telefônica Brasil e à TIM Participações por violação de acordo fechado com o regulador em 2010.