Cadeira voadora é atração em feira de Londres

Uma cadeira voadora inspirada por "Guerra nas Estrelas", uma motocicleta elétrica e alto-falantes de alta fidelidade com preço semelhante ao de uma casa são as atrações da maior feira britânica de aparelhos eletrônicos, que acontece em Londres neste final de semana. Os organizadores da Stuff Live esperam que milhares de visitantes se esqueçam por algumas horas de suas preocupações financeiras e sonhem em lugar disso com os mais recentes brinquedos de alta tecnologia. Dezenas de expositores demonstrarão toda espécie de coisa, de uma mesa de mixagem para DJs em tamanho de bolso a um carregador acionado por energia solar para celulares, passando por uma "guitarra robô" que usa pequenos motores elétricos para afinar suas cordas. Entre os itens menos comuns em exposição está a Lounger, uma cadeira projetada no Reino Unido que utiliza poderosos ímãs para flutuar no ar. O inventor Keith Dixon, da Hoverit, disse que havia sido inspirado quando criança pelos Landspeeder, veículos antigravitacionais que são parte de "Guerra nas Estrelas". "A sensação que a pessoa sente ao se recostar e fechar os olhos é totalmente diferente -como a de flutuar em uma nuvem", disse um porta-voz da Stuff Live. No entanto, o preço de seis mil libras da cadeira pode fazer os interessados cair do sonho. Para os interessados em novidades menos preguiçosas, a Vectrix, uma empresa norte-americana, oferece um protótipo de uma motocicleta de alta velocidade acionada por motor elétrico. A motocicleta esportiva, feita de alumínio, oferece velocidade máxima de 200 quilômetros por hora e alcance de 70 quilômetros, a um preço de quase 40 mil libras. Mas esse preço é baixo se comparado ao de outra das principais atrações da feira: um par de alto-falantes curvos, feitos de metal, produzidos em edição limitada ao preço de 70 mil libras. Os alto-falantes Muon, fabricados pela KEF, têm mais de 1,83 metro de altura e contam com um espesso revestimento de alumínio que minimiza as vibrações do sistema de alto-falantes quadridirecional. A KEF os descreve como "uma forma de arte verdadeiramente contemporânea, apropriada à vida no século 21". A Stuff Live 2008 (www.stufflive.co.uk), organizada pela revista de tecnologia britânica Stuff, acontecer entre sexta-feira e domingo, em Londres.