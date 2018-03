Cadeirante fabricava drogas em casa no interior de SP Um deficiente físico foi preso nessa terça-feira, 28, por tráfico de drogas em São José do Rio Preto, no interior do Estado de São Paulo. Um denúncia anônima levou os policias da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) da cidade até a casa do cadeirante, de 43 anos, no bairro Solo Sagrado.